Митниця вдвічі скоротила час оформлення декларацій
Час оформлення митної декларації на території України в грудні 2012 року скоротився в 2 рази щодо нормативу Податкового кодексу, вставленому на рівні 4 робочих годин із моменту подачі декларації й пред'явлення товарів і транспорту.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.
Згідно з повідомленням, у грудні процедура митного оформлення в режимі "імпорт" зайняла 1 година 39 хвилин, у режимі "експорт" — 40 хвилин.
Як відзначають в Держмитслужбі, такий результат забезпечила програма «Електронна митниця», спростивши і скоротивши процедуру оформлення документів.
Зокрема, в грудні 60% митних декларацій було оформлено в електронній формі. В цілому в 2012 році співробітники митниці оформили близько 3,3 млн. декларацій.
У Держмитслужбі нагадали, що на сьогоднішній день електронні митні декларації використовуються для державної реєстрації ввезених на митну територію України транспортних засобів, підтвердження фактичного вивезення за межі митної території України товарів з метою відшкодування податку на додану вартість, зняття експортних та імпортних операцій з валютного контролю і купівлі валюти.