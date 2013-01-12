Митниця вдвічі скоротила час оформлення декларацій

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у грудні процедура митного оформлення в режимі "імпорт" зайняла 1 година 39 хвилин, у режимі "експорт" — 40 хвилин.

Як відзначають в Держмитслужбі, такий результат забезпечила програма «Електронна митниця», спростивши і скоротивши процедуру оформлення документів.

Зокрема, в грудні 60% митних декларацій було оформлено в електронній формі. В цілому в 2012 році співробітники митниці оформили близько 3,3 млн. декларацій.

У Держмитслужбі нагадали, що на сьогоднішній день електронні митні декларації використовуються для державної реєстрації ввезених на митну територію України транспортних засобів, підтвердження фактичного вивезення за межі митної території України товарів з метою відшкодування податку на додану вартість, зняття експортних та імпортних операцій з валютного контролю і купівлі валюти.