Арбузов відкрив податковий арт-об’єкт на Пейзажці (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті нового об’єкту, що розмістився на території «Дитячого арт-парку «Пейзажка: два світи», взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов та голова КМДА Олександр Попов.

С.Арбузов наголосив, що майданчик будувався за ініціативою та при підтримці Національного банку, і відзначив важливість цього майданчика не лише для розваги дітей, але й для навчання.

«Дуже приємно знати про те, що цей майданчик єдиний у країні і надзвичайний, тому що тут поєднана ідея розваги і навчання. Важливо, що батьки, які будуть з дітьми, зможуть показати на прикладах, як працює економіка», - зазначив С.Арбузов.

Окрім НБУ створення об’єкту підтримувала й Київська міська державна адміністрація. У життя проект втілили архітектор Костянтин Скритуцький, Федор Баландін і поет Олександр Ірванець.