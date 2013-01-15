Чоловік, який влаштував стрілянину в кафе на Рівненщині, працював єгерем

22-річний чоловік, який у понеділок, 14 січня, влаштував стрілянину із рушниці та поранив вісьмох відвідувачі магазину-кафе в селі Біле Володимирецького району на Рівненщині, працював єгерем приватного мисливського господарства.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника УМВС України в області Геннадій Юрчук, правоохоронці в даний час перевіряють походження незареєстрованої одноствольної мисливської рушниці, з якої стріляв чоловік, тривалість та спосіб її використання.

«Виявляється, рушниця незареєстрована, не номерна, наразі проводиться перевірка щодо придбання цієї рушниці і тривалості її використання», - зазначив Г. Юрчук.

За його словами, підозрюваний у розстрілі відвідувачів магазину-кафе тривалий час вживав спиртні напої і його можна віднести до категорії людей, які ведуть себе неадекватно і можуть вчинити будь-які протиправні дії.

Внаслідок перевірки виявилося, що цей молодий чоловік наразі неодружений, але вже має двох власних дітей: одній дитині два роки, іншій – лише чотири місяці. Відомості про його можливу судимість відсутні.

За даними правоохоронців, цей чоловік є жителем сусіднього села Бишляк, працював єгерем приватного мисливського господарства. У той вечір він зайшов у магазин-кафе с. Біле після закінчення робочого дня, де розпивав спиртні напої зі своїми друзями, а стріляти по вікну кафе почав після конфлікту з відвідувачами та персоналом закладу.

За словами правоохоронців, нині підозрюваний у розстрілі мало пригадує подробиці інциденту через надмірну кількість випитого спиртного в той вечір.

Як повідомляв УНІАН, за даними Сектору зв’язків із громадськістю Управління МВС України в Рівненській області, 14 січня ввечері молодик через вікно розстріляв із рушниці восьмеро осіб віком від 17 до 25 років, які відпочивали у кафе. До Володимирецької центральної районної лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб із вогнепальними пораненнями.

Після надання медичної допомоги, шістьох із восьми постраждалих внаслідок обстрілу кафе у с. Біле, яких було доставлено до лікарні, відпустили додому.