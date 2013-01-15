Бійня у сільському кафе: шістьох постраждалих виписали з лікарні

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Згідно з попередніми висновками лікарів, тілесні ушкодження у потерпілих є легкими.

Також повідомляється, що прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї.

Зокрема, з’ясовано, що 14 січня о 21.00 22-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських мотивів здійснив кілька пострілів із незареєстрованої мисливської гладкоствольної рушниці по вікнах магазину в с.Біле.

Дане повідомлення зареєстроване органами внутрішніх справ у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Рівненській області, в одному з селищ Володимирецького району напередодні ввечері молодик через вікно розстріляв з рушниці восьмеро осіб віком від 17 до 25 років, які саме відпочивали у кафе. До Володимирецької центральної районної лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб із вогнепальними пораненнями.