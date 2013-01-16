В Одесі розслідують смерть 3-місячної дитини в лікарні

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації міськради, уточнивши, що керівництво мерії таким чином відреагувало на рішучість родичів дитини оголосити голодування під стінами мерії у зв'язку з її смертю.

За даними міськради, родичі дитини скаржаться на порушення працівниками цієї лікарні стандартів надання медичної допомоги, що, на їх думку, призвело до загибелі дитини.

Експертам дано найстисліші терміни, щоб розібратися в тому, чи обґрунтовані звинувачення на адресу медиків з боку родичів померлої дитини.

«Завдання комісії – неупереджено дослідити факти, – відзначила О.Павлова. – Якщо фахівці сфери охорони здоров'я дійдуть висновку, що у смерті дитини є провина медиків, вони понесуть передбачену законом відповідальність».

Прокуратура Одеси узяла під контроль хід досудового розслідування міліцією фактів, викладених у зверненні, пов'язаному зі смертю 3-місячного сина громадянки Надії Хассан.

З урахуванням отримання її скарги ще до смерті дитини, звернення зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків через недбале або недобросовісне до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Як розповіли УНІАН в облуправлінні міліції, хвору дитину було госпіталізовано у стаціонарі лікарні імені Резніка два місяці тому з підозрою на двостороннє запалення легенів. Всупереч очікуванням родичів, 20-денне перебування малолітнього пацієнта у відділенні терапії призвело до ускладнення перебігу хвороби – немовля перевели до реанімації. Набряк легенів викликав необхідність підключення його до апарату штучної вентиляції, який лікарі погрожували відключити, якщо батьки додатково не заплатять грошей.

При цьому, як розповіла журналістам Н.Хассан - матір дитини, яка померла 5 січня, протягом безрезультатного лікування сім'я витратила близько 75 тис. грн на ліки і понад 2,5 тис. доларів нібито було передано одному з лікарів лікарні за надання допомоги.