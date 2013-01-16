Заступник мера отримав хабар з чотирма нулями
03:47, 16 січня 2013Суспільство
1186 0
Співробітники УБОЗ спільно з працівниками прокуратури зафіксували факт одержання хабара одним із заступників міського голови Красного Луча у розмірі 10 тис. грн.
Як повідомила УНІАН начальник відділу зі зв'язків із громадськістю управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
У мерії ситуацію поки що не коментують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter