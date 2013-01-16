Заступник мера отримав хабар з чотирма нулями

Як повідомила УНІАН начальник відділу зі зв'язків із громадськістю управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У мерії ситуацію поки що не коментують.