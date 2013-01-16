У Луганську кілька годин горів склад лакофарбових матеріалів

У вівторок о 22.15 у Луганську в одноповерховому складському приміщенні ТОВ “Стройхімсервіс”, де зберігалися лакофарбові матеріали, внаслідок порушення експлуатації пічного опалення виникла пожежа.

Сьогодні о 2.00 пожежу було ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає. Вогнем пошкоджено покрівлю складу на площі близько 300 кв. м та частково лакофарбові матеріали.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Луганській області.