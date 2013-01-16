У Луганську кілька годин горів склад лакофарбових матеріалів
08:35, 16 січня 2013Суспільство
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Вогнем пошкоджено покрівлю складу на площі близько 300 кв. м та частково лакофарбові матеріали.
Вогнем пошкоджено покрівлю складу на площі близько 300 кв. м
У вівторок о 22.15 у Луганську в одноповерховому складському приміщенні ТОВ “Стройхімсервіс”, де зберігалися лакофарбові матеріали, внаслідок порушення експлуатації пічного опалення виникла пожежа.
Сьогодні о 2.00 пожежу було ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Жертв і постраждалих немає. Вогнем пошкоджено покрівлю складу на площі близько 300 кв. м та частково лакофарбові матеріали.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Луганській області.
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