В українських горах шукають чеха, який пропав 10 січня

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 15 січня Свалявським райвідділом УМВС України в Закарпатській області в кількості 15 чоловік та 3 одиниць техніки було обстежено 187 дворогосподарств смт Воловець, с. Гукливий, с. Яблунів, с. Канора, присілок Таламаш. Загальна кількість обстежених дворогосподарств з початку пошуково-рятувальних робіт – 416.

Особовим складом ТУ МНС у Закарпатській області спільно із працівниками Воловецького Держлісгоспу та Воловецького Держспецлісгоспу було сформовано 5 пошукових груп, які провели обстеження території підніжжя гори Темнатик на площі близько 280 гектарів. Загальна кількість обстеженої території з початку пошуково-рятувальних робіт – 590 га. Від місцевого населення та єгерів залучено 36 чоловік та 5 одиниць техніки (з них 3 снігоходи), які провели обстеження території підніжжя гори Темнатик на площі 150 гектарів.

Рятувальники ТУ МНС у Закарпатській області обстежили території хребтів гори Темнатик, Плай, Великий Верх, Бозьово, урочище Керниця загальною площею близько 120 гектарів. Загальна кількість обстеженої території з початку пошуково-рятувальних робіт – 370 га.

15 січня о 17:00 пошуково-рятувальні роботи було призупинено у зв’язку з настанням темної пори доби.

Сьогодні, 16 січня, о 07:30 пошуки поновлено, кількість осіб для проведення пошуку збільшено.