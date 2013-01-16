Азаров наказав перевірити готовність медиків до епідемії грипу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Медики попереджають, що на нашу державу насувається епідемія грипу. Захворювання зафіксовані у сусідніх Чехії, Польщі. Нічого дивного у сезонній епідемії немає. Питання в тому, щоб країна стовідсотково була до неї готова. Нагадаю, що на початку зими я таке завдання Міністерству охорони здоров’я ставив. Сьогодні є час вимогливо проконтролювати готовність наших медичних закладів до протидії епідемії грипу і виправити недоліки там, де вони ще залишились. Тому доручаю Міністерству охорони здоров'я – терміново здійснити перевірку поліклінік, лікарень та аптечних мереж щодо наявності відповідних лікарських засобів", - сказав Н.Азаров..

Прем’єр наголосив на важливості того, щоб зараз Державна служба з контролю за якістю лікарських засобів жорстко перевіряла належну якість і сприяла забезпеченню аптек достатньою кількістю вітчизняних противірусних, жарознижуючих і знеболюючих ліків.

"Тоді в нас буде гарантія, що люди будуть купувати справді дієві й відносно недорогі ліки, необхідні саме для лікування грипу. Я переконаний, що в цілому ми створили усі необхідні умови для того, щоб організовано впоратися з епідемією, яка наступає", - підкреслив М.Азаров.