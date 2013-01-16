В АП чекають активізації громадського руху в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук наголосила, що введення в дію з 1 січня 2013 року закону про громадські об’єднання відкриває новий етап на шляху формування зрілого громадянського суспільства в Україні.

Вона висловила сподівання, що передбачене в законі спрощення процедури реєстрації громадських організацій збільшить їх кількість в державі, а вдосконалення механізмів діяльності дозволить активізувати діяльність громадських організацій на території всієї країни.

Вона повідомила, що після 1 січня за новим порядком вже зареєстровано дві нові громадські організації. 5 заявок вже знаходяться в органах реєстрації.

М.Ставнійчук наголосила, що закон відповідає європейським підходам до реалізації права на об’єднання в громадянському суспільстві, а також є виконанням Україною зобов’язань, взятих перед вступом до Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про громадські об’єднання» 22 березня 2012 року.

Відповідно до прийнятого закону, влада зобов’язана реєструвати громадські об’єднання протягом семи днів. Реєстрація повинна здійснюватися безкоштовно.

У законі розширено можливості громадських об’єднань займатися комерційною діяльністю. Зокрема, вони зможуть займатися нею безпосередньо, без створення окремих підрозділів.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та/або особи без громадянства, а також юридичні особи.

Закон набув чинності з 1 січня 2013 року.