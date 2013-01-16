Одеський блогер, з якого «роблять Брейвіка», каже, що навіть не має ЖЖ

Слідчий відділ Одеського міського управління внутрішніх справ третій день продовжує допит 23-річного одесита Олександра Курінного у зв'язку з нібито його публічним повідомленням у блозі в «Живому журналі», що він хоче «стати українським Андерсом Брейвіком (організатор терактів у липні 2011 року в Норвегії).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Одеській області, уточнивши, що до завершення допиту ніяких коментарів для преси не передбачається, на О.Курінного не чиниться тиск з боку слідчого.

За словами начальника ВЗГ облУВС Володимира Шаблієнка, слідством встановлено, що О.Курінний заходив у Інтернет лише з своєї IP-адреси — на його особистому комп'ютері виявлено лише його відбитки пальців. Поки що його не визнано підозрюваним у скоєнні злочину, відносно нього органами слідства не призначено жодних експертиз, зокрема судово-психіатричної.

Як уточнили УНІАН в облУВС, в ході допиту О.Курінний відстоює свою невинність у скоєнні будь-яких злочинів або правопорушень і вважає себе юристом, оскільки закінчив Міжнародний гуманітарний університет в Одесі за цією спеціальністю.

Також на своїй сторінці в соцмережі «Вконтакте» О.Курінний повідомив: «Кілька днів тому в ЖЖ невідомий, скориставшись моїм ім'ям і прізвищем, поширив недостовірну інформацію про те, що я маю намір висадити в повітря гуртожиток з іноземцями. Я такого не писав. Я не маю аккаунта в ЖЖ, також я не маю ніякого пістолета і вибухівки».

Він також зазначає, що на запрошення в міліцію з'явився добровільно. «На цьому допиті мені натякнули: визнай свою провину, і ми закриємо справу, заплатиш 800 грн штрафу. Тобто співробітники МВС хочуть, щоб я визнав свою провину в тому, чого не робив ... Допит проходив з порушенням законодавства», - додав О.Курінний.

Як повідомляв УНІАН, слідчий відділ Одеського міськУВС відкрив виробництво двох кримінальних справ за фактом публічного повідомлення в блозі О.Курінного в «Живому журналі», що він хоче «стати українським Андерсом Брейвіком (організатор терактів у липні 2011 року в Норвегії). Правоохоронці щодня викликають його повісткою в слідчий відділ, де проводиться допит. Зокрема, відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.259 КК України (свідомо хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) і друге кримінальне провадження - за ознаками ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК України.