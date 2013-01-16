Киян просять не ковзати по тюльпанах на схилах Співочого поля

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» висловлює занепокоєння з приводу стану тюльпанів, висаджених на схилах Співочого поля, по яких ковзають кияни та гості міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, генеральний директор «Київзеленбуд» Михайло Царенко закликає утриматися від ковзання на Співочому полі, натомість обіцяє опрацювати варіанти облаштування маршрутів для катання на сноубордах чи санчатах у відповідних парках.

На пагорбах Співочого поля висаджені тюльпани, які через витоптування і ковзання можуть навесні не прорости.

Як відомо, 2 січня 2013 року в Печерському ландшафтному парку на території Співочого поля відкрилась «Виставка квітів Снігової королеви», що триватиме до 27 січня. Композиції квітів у брилах льоду на Співочому полі можна побачити з 9.00 до 21.00. Для відвідування виставки у вечірній час організатори передбачили діодне освітлення, через яке фігури набувають особливого барвистого сяйва.