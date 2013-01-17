ЗМІ: Податок на землю хочуть підвищити втричі

Підвищення земельного податку не торкнеться агрохолдингів, а в першу чергу вдарить по приватним землевласникам, які самостійно обробляють свої паї, відзначають експерти. Оскільки зростання плати непорівняне зі зростанням їхніх доходів, можливі соціальні протести, повідомляє Комерсант.

Міністерство фінансів підготувало зміни до Податкового кодексу, якими запропонувало переглянути ставки плати за землю з 1 січня 2014 року, підвищивши їх втричі.

Зараз ставка податку для ріллі, сіножатей та пасовищ становить 0,1% від нормативної грошової оцінки за 1 га, тобто більше 20 грн при середній по Україні нормативною оцінкою в 20,6 тис. грн на 1 січня 2012 року. Проте вже через рік плата може скласти мінімум 68 грн.

До ділянок сільгоспугідь з багаторічними насадженнями буде застосовуватися ставка 0,09% замість 0,03%. З цієї ж ставкою стягуватиметься податок з користувачів лісових земель, які зараз перераховують лише плату за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім того, запропоновано підняти ставку на всі інші категорії земель з 1% до 3% від суми нормативної оцінки ділянки несільськогосподарського призначення.

Одночасно Мінфін пропонує позбавити пільг зі сплати земельного податку - які повинні були діяти до 2015-2016 років - космічну, судно-, літакобудівну галузь, а також суб'єктів кінематографії.

Ініціатива Мінфіну не торкнеться великих агрохолдингів, відзначають експерти. Їх орендна плата - 3-12% від нормативної оцінки землі - зараз вище ставки земельного податку, який при цьому включений у них в фіксований сільськогосподарський податок.

В першу чергу нові ставки податку відіб'ються на приватних землевласників, які самостійно обробляють ділянки і не здають їх в оренду. Їх набагато менше, ніж великих сільгоспвиробників, каже пан Рабошук, тому значних грошових надходжень до місцевих бюджетів не очікується.

Експерти відзначають, що досі влада збільшувала надходження земельного податку лише за рахунок завищення бази оподаткування. "Просте збільшення ставки податку без стимулів ще раз підтверджує його фіскальну мету, - вважає пан Кобилянський. - Крім того, в останні роки місцеві органи влади стали частіше використовувати можливість перегляду нормативної оцінки землі. У Києві кілька років тому її підвищили втричі, а в Любарцях, які знаходяться в Київській області, - підняли в десятки разів у грудні ". Він припускає, що нова ініціатива є спробою держави підштовхнути селян до передачі їх земель в оренду великим власникам і відмови від самостійного використання. Враховуючи, що Мінфін пропонує втричі - до 3% - підняти орендну плату за землі державної і комунальної власності, багато орендарів будуть відмовлятися від зайвих ділянок. "Ефект буде негативний, вони не зможуть платити ці податки і почнуть відмовлятися від земель", - повідомив співрозмовник в Держземі.