Вінницький губернатор просить пустити літак на Москву

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, про це йшлося, сьогодні, 17 січня, під час зустрічі керівника області з директором авіакомпанії «Мотор Січ» Геннадієм Масловим з організаційних питань відкриття авіасполучення «Вінниця - Москва».

Згідно з повідомленням, І.Мовчан вважає, що організація цього рейсу зробить регіон більш інвестиційно привабливим і дозволить розвивати систему авіаперевезень, враховуючи, що аналіз регіональних перевезень показав, що найбільший пасажирський потік спостерігається саме до столиці Російської Федерації. «Якщо забезпечимо серйозний підхід до реалізації цього проекту, то зможемо наповнити рейс, а отже - зробити перші кроки для стабілізації такої роботи надалі», - сказав він.

Голова облдержадміністрації також визначив пріоритетні напрямки розвитку регіональних авіаперевезень - Москва, Крим, Краків і Лодзь - і доручив за кілька місяців провести відповідну підготовчу роботу, відпрацювати частоту рейсів і систему продажу квитків. «Потрібно розробити чіткий план підготовки, виписати систему роботи з туристичними компаніями, щоб вже наприкінці квітня - на початку травня поточного року здійснити перший авіарейс сполученням Вінниця - Москва», - поставив завдання І.Мовчан.

Передбачається, що проект реалізовуватиметься на умовах співфінансування, а перевезення забезпечувати літак Ан-140.

Як повідомляв УНІАН, депутати Вінницької обласної ради збільшили статутний фонд комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 8,82%, або на 1 млн грн - до 12,341 млн грн.

Довідка УНІАН. Вінницький аеропорт споруджено у 1983 році, з 1999 року його експлуатація майже припинилася. Останніми роками здійснено часткову реконструкцію аеровокзального комплексу (обсяг інвестицій становив понад 8 млн грн).

З травня 2008 р. Міністерство транспорту і зв'язку видало ліцензію аеропорту "Вінниця" на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів, а з грудня 2008 р. відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту "Вінниця" (Вінницька область).

На даний час регулярні рейси з аеропорту "Вінниця" не здійснюються.

Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» створена у 1984 році і є одним з підрозділів у складі ПАТ "Мотор Січ" Україна (м. Запоріжжя). Оснащена пасажирськими і транспортними літаками і вертольотами, екіпажі яких мають всі необхідні сертифікати і ліцензії, які дозволяють забезпечувати доставку людей і вантажів. Літаковий парк авіакомпанії становлять: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74 ТК-200, Ан-140.