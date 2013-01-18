У Кіровограді обвалилася труба котельні: майже 1,5 тисячі мешканців без тепла

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Як йдеться в повідомленні, 17 січня о 13.40 у селищі Нове м. Кіровоград на території котельні КП «Теплоенергетик» (будівля розміром 18х60, 1972 року забудови) сталося часткове (близько 20 м) руйнування верхньої частини димовідвідної труби (загальна висота труби 85 м), що призвело до пошкодження димовідвідного каналу.

Жертв та постраждалих немає. Роботу котельні призупинено.

Котельня забезпечувала теплопостачанням 28 житлових будинків (з них дев’ятиповерхових – 8 та п’ятиповерхових - 20. Всього в будинках проживає близько 6 тис. 870 мешканців, з них без центрального теплопостачання залишилось близько 1 тис. 300 мешканців), 2 школи, дитячий садок та лікарню (стаціонар відсутній). Навчальний процес в школах та робота дитячого садку припинятись не буде.

Станом на 7 год. 18 січня на місці працює міська комісія з питань ТЕБ та НС. До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригади «Кіровоградобленерго» та особовий склад і техніка Територіального управління МНС, розгорнуто мобільний пункт обігріву. Причина руйнування труби встановлюється.

Подія знаходиться на контролі Територіального управління МНС в Кіровоградській області.