У Севастополі обколотий водій маршрутки попався ДАІшникам

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Управління МВС України в місті Севастополі, автобус «БАЗ» ПП «Севтранстрест» здійснював перевезення пасажирів за маршрутом №109. Співробітники ДАІ зупинили автобус на зупинці за порушення Правил дорожнього руху. Оскільки поведінка водія здалася підозрілою, пасажирів пересадили в інший автобус, що слідував за цим маршрутом, а порушника відправили на медичну експертизу.

При проведенні експертизи було встановлено, що водій перебуває в стані наркотичного сп'яніння під впливом морфіну і метамфетаміну. В ході зовнішнього огляду лікарем у 34-річного водія було виявлено сліди ін'єкцій на руці.

Сам водій не заперечував факту вживання наркотиків. При цьому він пояснив, що при прибиранні салону автобуса під заднім сидінням знайшов шприц із невідомою рідиною, після чого приніс додому й вирішив його на ніч спожити. В обід, заступаючи на маршрут, успішно пройшов медичний передрейсовий огляд у лікаря і заступив на маршрут.

Стосовно водія співробітниками УДАІ було складено протокол про адміністративну відповідальність за ст. 130 КУпАП.

Наразі співробітниками Управління ДАІ проводиться перевірка діяльності ПП «Севтранстрест» на предмет виконанні дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Законів України «Про дорожній рух» і «Автомобільний транспорт».