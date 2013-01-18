Майже весь Трускавець сидить без води

У місті Трускавці сьогодні, 18 січня, близько 6.30, на вулиці Стебницькій поблизу будинку №96 стався порив труби водогону діаметром 400 мм, якою подається вода від резервуарів чистої води «Уличне» до першої насосної станції третього підйому. Внаслідок аварії було припинено централізоване водопостачання близько 80% мешканців міста.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, працівники ТзОВ «Трускавецький водоканал» здійснюють необхідні заходи для ліквідації аварії та відновлення водопостачання абонентів. Частина мешканців (до 25%) оперативно забезпечена питною водою за резервною схемою з резервуару, який живиться від місцевого озера та за рахунок запасів води у резервуарах водоканалу. Школи та дошкільні навчальні заклади мають добовий запас води. Для забезпечення питною водою решта мешканців міста ТзОВ «Трускавецький водоканал» спільно з ЗАТ «Трускавецькурорт», КП «Курортний парк» та фірмою «ТСБ» організовано підвезення води 5 автоцистернами.

„Населення міста Трускавця проінформовано про аварію, а також заходи, які вживаються для її ліквідації та графік підвезення води”, - наголошується у повідомленні.

Як зазначив УНІАН директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олексій Титаренко, „ситуація з припиненням водопостачання є контрольованою і сьогодні, орієнтовно до 20.00, аварійно-відновлювальні роботи буде завершено”.