Нафтогаз купив у Німеччині 56 млн кубометрів газу

Про це йдеться в повідомленні компанії RWE, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Цей «перший контракт» у рамках угоди, що закінчився до кінця 2012 року, дозволив нам поставити обсяг до 56 млн куб. м», - сказано в повідомленні.

При цьому RWE не надала інформації про наявність контрактів із «Нафтогазом» на 2013 рік.

Компанія «Нафтогаз України» поки не коментує результати імпорту газу з Європи в 2012 році - першому році, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку.

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Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 році продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

В 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в РФ до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.