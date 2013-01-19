Посол США прийшов знайомитися з українським міністром оборони

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

«Питання розвитку співробітництва із США є вкрай важливим для України. Це стосується не тільки оборонного комплексу, а й економічної, соціальної, інших сфер», - наголосив П.Лебедєв.

Керівник вітчизняного оборонного відомства поінформував американського посла про заходи з реформування Збройних сил України.

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«Пріоритетами реформування є підвищення бойової готовності, удосконалення системи підготовки військ, підвищення професіоналізму військовослужбовців, оптимізація витрат, перехід на контрактний принцип комплектування. Ці заходи планується завершити до 2017 року», – зазначив П.Лебедєв.

Міністр оборони України наголосив, що ЗСУ продовжуватимуть брати активну участь у міжнародній миротворчій діяльності.

У свою чергу Дж.Теффт позитивно оцінив участь українського військового корабля “Гетьман Сагайдачний” у міжнародній антипіратській операції під егідою НАТО “Океанський щит”.