Посол США прийшов знайомитися з українським міністром оборони
Міністр оборони України Павло Лебедєв та Посол США в Україні Джон Теффт обговорили перспективи двостороннього співробітництва в оборонній сфері.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.
«Питання розвитку співробітництва із США є вкрай важливим для України. Це стосується не тільки оборонного комплексу, а й економічної, соціальної, інших сфер», - наголосив П.Лебедєв.
Керівник вітчизняного оборонного відомства поінформував американського посла про заходи з реформування Збройних сил України.
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«Пріоритетами реформування є підвищення бойової готовності, удосконалення системи підготовки військ, підвищення професіоналізму військовослужбовців, оптимізація витрат, перехід на контрактний принцип комплектування. Ці заходи планується завершити до 2017 року», – зазначив П.Лебедєв.
Міністр оборони України наголосив, що ЗСУ продовжуватимуть брати активну участь у міжнародній миротворчій діяльності.
У свою чергу Дж.Теффт позитивно оцінив участь українського військового корабля “Гетьман Сагайдачний” у міжнародній антипіратській операції під егідою НАТО “Океанський щит”.