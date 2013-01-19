Організатори святкування 1025-річчя Хрещення Русі продовжили збір ініціатив

Як повідомив УНІАН керівник МГО «День Хрещення Русі» Олег Карамазов, з листопада 2012 року по січень 2013 року до організації надійшло близько 50 пропозицій.

«14 пропозицій виявилися найцікавішими, вони зараз перебувають в розробці й будуть передані на розгляд Священного Синоду РПЦ. Можливо, вони стануть частиною програми святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Збір ініціатив триває, свої пропозиції можна надсилати на електронну адресу: info@dkr.kiev.ua », - сказав О.Карамазов.

Серед ініціатив, що надійшли, – пропозиція розмістити кілька десятків величезних 3D-малюнків на тему Хрещення Русі в столицях трьох держав – Києві, Москві й Мінську.

Також пропонується провести тематичний міжнародний дитячий кінофестиваль; театралізовану виставу на березі Дніпра з відтворенням подій 1025-річної давнини; фестиваль-свято дзвонів ”Слава Тобі, Боже!”; презентації нових книг про святого рівноапостольного князя Володимира і Хрещення Русі тощо.

***Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні торжества з нагоди цього свята - в Москві, Києві й Мінську.

31 жовтня 2012 року патріарх Московський і всієї Русі Кирил благословив збір ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії й Білорусі. День Хрещення Русі відзначається 28 липня - в православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) день пам`яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).