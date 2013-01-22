Янукович підписав указ про святкування Хрещення Руси

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідно до документу, Кабінет міністрів України зобов’язаний оновити склад відповідного організаційного комітету та забезпечити його ефективну діяльність.

Уряд також має переглянути план заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, передбачивши, зокрема, додаткові заходи щодо збереження пов’язаної з християнством культурної спадщини та широке залучення громадськості до підготовки святкування. Центральні та місцеві органи влади отримали низку завдань, спрямованих на належне відзначення цієї дати.

Глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін повідомив, що Президент України призначив на 25 січня нараду з членами Організаційного комітету з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі щодо плану заходів, приурочених до цієї знаменної події.

«Заходи з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі сприятимуть консолідації українського народу, піднесенню його історичної свідомості. Це святкування глава держави планує на найвищому рівні», - наголосив глава АП.

«Прийняття християнства перетворило Русь на могутню і впливову державу, піднесло її міжнародний авторитет. Київська Русь стала одним із найбільших центрів християнства та осередків православ’я на європейському континенті й одним із учасників формування європейської християнської цивілізації», - зазначив глава Адміністрації Президента. С.Льовочкін висловив переконання, що широке відзначення цієї видатної дати посилить гуманітарні та міжлюдські зв’язки України з сусідніми державами.