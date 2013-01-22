В Україні хочуть обмежити продаж ліків дітям

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов.

Він розповів, що на сьогодні його відомством розроблені зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які будуть схвалені навесні після їх обговорення.

Так, пропонується встановити, що продаж лікарських засобів дозволяється лише особам, які досягли 16 років. При цьому він зауважив, що йтиметься поки про ліки, що відпускаються за рецептом.

Для новостворених аптек планується ввести норму «пішохідної доступності» між аптеками у містах. За його словами, норма пішохідної доступності між аптеками у містах повинна бути: не менше 300 метрів у містах з населенням більше 1 млн, а також 500 метрів у містах з населенням до 1 млн осіб.

«Щоб не допускати такого, коли дві аптеки відкриваються двері в двері і починають конкурувати між собою, і причому не цінами…», - зауважив він.

О.Соловйов додав, що пропонується зобов’язати суб'єкти господарювання при продажу лікарських засобів через аптеки та їх структурні підрозділи видавати особі, яка придбаває лікарські засоби, касовий чек на повну суму проведеної операції.

За його словами, для розвитку аптек у сільській місцевості пропонується встановити, що на кожні десять аптек, у яких суб’єкт господарювання проваджує діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, принаймні одна з них повинна забезпечувати виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та одна знаходитись у сільській місцевості.

Крім того, О.Соловйов розповів, що аптеки мають створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тому в ліцензійних умовах пропонується зобов’язати їх облаштовувати пандуси або підйомники.

Він зауважив, що дуже часто провізор пропонує не весь спектр ліків, представлених в аптеці, що можуть допомоги при тому чи іншому захворюванні. Тому пропонується зобов’язати провізорів надавати пацієнту всі наявні варіанти лікарських засобів, усіх виробників. «Не секрет, що в деяких випадках ліки вітчизняного та іноземного виробництва відрізняються в рази, і тим не менш, за підсумками 2012 року, 70% упаковок, що були придбані нашими пацієнтами, були вітчизняного виробництва», - наголосив він, звернувши увагу, що вітчизняні ліки є дешевшими за іноземні аналоги.