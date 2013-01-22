57 населених пунктів у трьох областях - без світла

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Львівській область без електропостачання залишились 45 н.п., у Житомирській та Волинській – по 6 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.