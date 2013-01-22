Українців серед захоплених в Алжирі полонених не було

14:40, 22 січня 2013
Суспільство
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Громадян України на захопленій терористами базі в Алжирі немає.

Українців серед заручників немає. Кадр із новин

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За інформацією посольства України в Алжирі, українських громадян на базі, яка захоплена терористами, немає”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, напад на газовий комплекс Тігентурін, що розташований за 1300 кілометрів на південний схід від столиці Алжиру, в якому працювали і проживали кілька сотень алжирських і іноземних фахівців, було здійснено 16 січня 2013 р. Терористи з угрупування “Ті, що підписалися кров'ю", захопили заручників і вимагали зупинити військову міжнародну операцію в Малі. Влада Алжиру відповіла категоричною відмовою.

21 січня прем'єр-міністр країни Абдельмалєк Салять повідомив, що терористи, які атакували газовий комплекс Тігентурін в Алжирі, вбили 37 іноземних заручників із восьми країн.

"Вбито 37 іноземних заручників із 8 країн. Семеро вбитих ще не пізнані", - сказав алжирський прем'єр.

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