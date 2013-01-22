Українців серед захоплених в Алжирі полонених не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За інформацією посольства України в Алжирі, українських громадян на базі, яка захоплена терористами, немає”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, напад на газовий комплекс Тігентурін, що розташований за 1300 кілометрів на південний схід від столиці Алжиру, в якому працювали і проживали кілька сотень алжирських і іноземних фахівців, було здійснено 16 січня 2013 р. Терористи з угрупування “Ті, що підписалися кров'ю", захопили заручників і вимагали зупинити військову міжнародну операцію в Малі. Влада Алжиру відповіла категоричною відмовою.

21 січня прем'єр-міністр країни Абдельмалєк Салять повідомив, що терористи, які атакували газовий комплекс Тігентурін в Алжирі, вбили 37 іноземних заручників із восьми країн.

"Вбито 37 іноземних заручників із 8 країн. Семеро вбитих ще не пізнані", - сказав алжирський прем'єр.