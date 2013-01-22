ДАІ радить водіям побути пішоходами на час негоди

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, за інформацією гідрометцентру, 23-24 січня в столиці очікується температура повітря від -4..-6 до -8..-13 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а це ускладнить рух транспорту і пішоходів.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу.

Також водії мають своєчасно перевіряти технічний стан своїх транспортних засобів, не залишати автомобілі там, де вони заважатимуть нормальному руху.

За прогнозами синоптиків, у Києві очікуються опади у вигляді дощу та снігу, що призведе до появи ожеледиці на дорогах міста. Зважаючи на такі погодні умови, Державтоінспекція міста радить водіям по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим протитуманними фарами чи ближнім світлом. «Доцільно буде також відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умовах можуть призвести до втрати контролю над автомобілем», наголосили в УДАІ.