Комітет Європарламенту дав добро на угоду про спрощення віз з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комітету.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, посол України Костянтин Єлісєєв привітав таке рішення комітету.

«Не можу не привітати першу позитивну новину нового року у відносинах Україна-ЄС – результати голосування всіх політичних груп у Комітеті у закордонних справах Європейського парламенту на підтримку набрання чинності посиленою угодою про спрощення оформлення віз. Це відкриває шлях для ратифікації Європейським парламентом зазначеного документа ближчим часом”, - зауважив К.Єлісєєв.

“Своїм рішенням євродепутати продемонстрували послідовну підтримку поступового запровадження безвізового режиму для громадян України”, - додав він.

К.Єлісєєв також висловив сподівання на те, що Верховна Рада України та всі політичні сили українського парламенту незабаром одностайно виступлять за ратифікацію угоди.

Згідно з процедурою ратифікації угоди у Європарламенті, наступним кроком має стати розгляд угоди у Комітеті з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, після чого угоду буде винесено на ратифікацію у сесійну залу Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при подачі заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї із країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі у семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів і парламентів, конституційних та вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним і регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, які беруть участь у наукових, культурних і спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі у семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.