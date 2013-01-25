Патрулі міліції носитимуть GPS-датчики

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник УМВС України у Полтавській області Едуард Федосов.

За його словами, відповідну пілотну програму планують запустити цього року, і за її допомогою полтавським правоохоронцям буде легше координувати дії патрулів.

«Цього року ми плануємо зробити пілотний проект, - розповів Е.Федосов. – За проектом, ми обладнаємо патрулі датчиками стеження для контролю і координації їх дій. Обладнані такими приладами будуть не лише транспортні патрулі, але й ті групи, які чергуватимуть пішки. Окрім цього, будуть створені спеціальні групи, які контролюватимуть якість і швидкість явки на виклики міліціонерів».

Начальник УМВС області також зазначив, що за неявку, несвоєчасне прибуття міліціонерів на виклик до правоохоронців застосовуватимуться дисциплінарні заходи.