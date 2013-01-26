У Києві охоронець обчистив квартиру свого начальника

Прокуратура Печерського району Києва направила до суду обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження стосовно двох зловмисників, які викрали з квартири киянина гроші та майно на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району столиці, один із зловмисників працював у киянина охоронцем та після звільнення залишив у себе магнітну карту від дверей до під’їзду, яку замовив заздалегідь, начебто для господаря квартири.

За допомогою цієї картки колишній охоронець та його товариш зайшли в будинок, підібрали ключі до вхідних замків у квартиру і викрали звідти гроші, ювелірні вироби, інші цінні речі.

Зловмисники були одразу ж затримані правоохоронцями, оскільки їх опізнав господар квартири по записах з камери відеоспостереження, яка встановлена при вході в будинок.

У помешканні одного із зловмисників були вилучені викрадені цінності.