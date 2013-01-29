Ківалов: щоб чистити Одесу, потрібні два нові заводи

Як повідомляє прес-служба народного депутата, парламентарій нагадав, що понад 7 місяців тому ініціював державну цільову програму з модернізації мережі очисних споруд в Одесі з фінансуванням із Державного бюджету України. В рамках цієї програми необхідно перебудувати наявну інфраструктуру, побудувати два нових заводи, а також ввести в експлуатацію нові технології і обладнання.

«Екологічні проблеми Одеси не вирішити косметичними заходами з неоднозначним ефектом, такими як глибоководне скидання сотень тисяч кубометрів стоків, очищених за застарілою технологією, в море, за кілька миль від пляжної зони», - заявив С.Ківалов.

Крім того, політик відповів на запитання, чому депутатське об'єднання «Одеса» покинув нардеп-земляк Сергій Гриневецький.

«Я читав деякі коментарі у ЗМІ, чому Сергій Гриневецький покинув групу. Це пов'язано, нібито з тим, що він не порадився з губернатором. Якщо він вважає, що по кожному рішенню потрібно радитися, то я так не думаю. Більш того, для губернатора наша ініціатива - це гарна підмога, оскільки депутати об'єдналися в групу, яка буде лобіювати інтереси Одеси та Одеської області», - додав С. Ківалов.

Нардеп нагадав, що до депутатського об'єднання «Одеса» входять не тільки вихідці з Одеси. Як приклад, він навів Вадима Колесніченка і Давида Жванію, які також є членами даного об'єднання у Верховній Раді.