Запоріжжя забрало у держави міжнародний аеропорт у комунальну власність

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні, 30 січня, на черговій сесії (30-й 6-го скликання) Запорізької міськради.

Відповідно до цього рішення, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» передає все майно цілісного майнового комплексу державному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»: від злітно-посадочних смуг, стернових доріжок і будівлі аеровокзалу до бази відпочинку і магазину в м. Запоріжжя.

За даними керівництва аеропорту, завтра, 31 січня, планується підписання всіх необхідних для зміни статусу з держпідприємства на комунальне підприємство актів.

Також сьогодні на сесії Запорізької міськради затверджено міську цільову програму «Забезпечення належної й безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», на фінансування якої з міського бюджету Запоріжжя виділяється 3,4 млн. грн.

Відповідно до умов програми, виділені кошти підуть на погашення існуючої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам аеропорту (2,5 млн. грн), проведення заходів для підготовки і проходження чергової сертифікаційної перевірки аеропорту (240 тис. грн) і формування статутного фонду комунального підприємства (634 тис. грн).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» має в своєму розпорядженні аеровокзальний комплекс і злітно-посадочну смугу завдовжки 2500 метрів, обладнану світлотехнічними і радіонавігаційними системами, що дає змогу приймати і відправляти повітряні судна практично всіх типів у будь-який час доби в досить складних метеоумовах.

ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в 2012 році збільшило пасажироперевезень на 0,5% (було відправлено 27 946 пасажирів) і вантажоперевезень на 20% (оброблено 731 т вантажів) порівняно з 2011 роком.