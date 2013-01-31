Уряд США сподівається, що справа Гонгадзе не закінчиться вироком Пукачу

12:55, 31 січня 2013
Суспільство
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Уряд США вітає вирок Пукачу і сподівається, що українська влада знайде замовників убивства Гонгадзе.

Уряд США вітає довічний термін Пукачу

Уряд Сполучених Штатів Америки вітає вирок колишньому начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію Пукачу і сподівається, що українська влада знайде замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у переданій УНІАН Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Україні заяві уряду Сполучених Штатів.

«Ми беремо до уваги засудження й вирок Олексію Пукачу за його роль у вбивстві Георгія Гонгадзе, відважного українського розслідувального журналіста, якого викрали в Києві понад 12 років тому», - зазначається у заяві.

Уряд США вітає цю новину і сподівається, що українська влада продовжуватиме «займатися цією справою, щоб притягнути до правосуддя» тих, хто замовляв викрадення і вбивство Г.Гонгадзе.

«Уряд США і надалі усюди підтримуватиме журналістів, які працюють для інформування громадськості й викриття фактів корупції та несправедливості», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

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