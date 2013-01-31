На київській Шулявці може з’явитися триярусна розв’язка

Як передає кореспондент УНІАН, про це після сьогоднішнього засідання повідомив голова транспортної комісії Київради Дмитро Олійник.

"Комісія проект розглянула. Він нам видався дуже інноваційним і щодо економії фінансових ресурсів, і щодо пропускної спроможності цього транспортного вузла ", - повідомив Д.Олійник.

Він зазначив, що комісія рекомендувала інституту Генплану, управлінню містобудування, управлінню транспорту КМДА та іншим фаховим організаціям провести експертизи даного проекту.

Як зазначив автор проекту реконструкції розв'язки на Шулявці архітектор Віктор Петрук, будівництво триярусної розв'язки з реверсним розподільчим кільцем дозволить збільшити пропускну спроможність ділянки до 19-22 тис. автомобілів на годину, у той час як зараз розв'язка пропускає до 8 тис. машин. Окрім того, на думку автора проекту, така розв'язка зменшить аварійність на дорогах. Даний проект коштуватиме близько 150 млн. грн., що значно дешевше запропонованого раніше проекту Інституту Київдормістпроект (близько 370 млн грн – УНІАН), яким передбачається демонтаж частини цеху заводу "Більшовик".

Присутній на засіданні комісії головний архітектор Києва Сергій Целовальник констатував, що проект триярусної розв'язки цікавий, але потребує додаткового вивчення.

Нагадаємо, як повідомляв раніше заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, міськадміністрація планує внести на розгляд Київради питання фінансування реконструкції даної розв'язки у поточному році.