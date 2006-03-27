В останні дні березня суттєво потеплішає

28 березня за прогнозами синоптиків на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий, у західних областях вдень помірний дощ (в Карпатах місцями сильний), лише на крайньому півдні без істотних опадів. Вночі та вранці, окрім півночі Лівобережжя, місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Лівобережжі та на високогір’ї Карпат подекуди 0-2° морозу, вдень 6-11° тепла, у західних та місцями у південних областях 10-15°. На Закарпатті: дощ, вдень місцями сильний. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла; в горах вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

29-30 березня очікується мінлива хмарність. Невеликі, у західних, а вдень 29 березня і у північних та центральних областях помірні дощі, у південній частині місцями грози; лише вночі 29 березня у східних, південних областях та в Криму без істотних опадів. Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південних областях, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у південній та східній частині 10-15° тепла, 29 березня на півдні Одещини та в Криму місцями 14-19°. На Закарпатті: часом дощ (вдень 30 березня місцями невеликий). Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.

31 березня - 3 квітня без істотних опадів, лише у західних областях, а 1 квітня та вдень 3 квітня на більшій частині території України пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-15°; 31 березня -1квітня у західних та північних областях вночі 0-4° тепла, вдень 7-12° тепла.

4-6 квітня пройдуть невеликі дощі, 6 квітня вночі у західній половині, а вдень в Україні помірні дощі, місцями грози (5 квітня у західних та північних областях переважно без опадів). Коливання температури на 3-5°, 4-5 квітня у східній половині температура істотно не зміниться.

У м.Києві та області 28 березня буде хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

29-30 березня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень 29 березня помірний дощ, 30 березня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

31 березня - без істотних опадів, 1 квітня пройде невеликий дощ. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 7-12° тепла.