Українська міліція за рік навчилася дотримуватись прав людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.Разбаш сказав під час церемонії закриття проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України».

Він відзначив, що метою проекту було покращання роботи внутрішніх військ під час виконання завдань в частині дотримання прав людини відповідно до європейських стандартів. «Я думаю, за останній рік ми побачили, що цей результат був досягнутий» - сказав Е.Разбаш.

Зокрема, на його думку, проведення Євро-2012 без значних інцидентів – це найкраща ілюстрація того, що результату було досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України» розпочалась рік тому.

Впродовж 2012 року французькі та румунські правоохоронці ділились своїм досвідом з бійцями внутрішніх військ України.

Довідка УНІАН. Twinning - це ініціатива Єврокомісії, яка була заснована в 1998 році в контексті підготовки до розширення Європейського Союзу (ЄС). Для України реалізація проектів Міжнародної технічної допомоги Twinning стала можливою в рамках підписаної Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС, а також Плану дій Україна-ЄС.