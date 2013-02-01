"Чорні археологи" отримали вирок за наругу над місцем масового розстрілу

Як повідомила УНІАН прес-служба Республіканського комітету Криму охорони культурної спадщини, Сімферопольський районний суд ухвалив вирок «чорним археологам» цього тижня.

Нагадаємо, факт вандалізму було виявлено у квітні 2012 року.

На лаві підсудних опинилися двоє жителів Сімферополя: 63-річний Георгій і його 34-річний син Руслан, а також 28-річний житель Сімферопольського району. Їх звинувачували за частинами 2 статей 28, 297 і 298 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, умисне незаконне руйнування, пошкодження або знищення об'єкту культурної спадщини або його частин, скоєне групою осіб за попередньою змовою).

Наймолодший з підсудних отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, найстарший - 4 роки ув'язнення, а його син — 3 роки.

"Вина обвинувачених у нарузі над братською могилою і пошкодженні об'єкту культурної спадщини підтверджується низкою доказів: показами свідків, ґрунтовими нашаруваннями на взутті підсудних і зразками ґрунту і породи з місця події", - зазначається у повідомленні.