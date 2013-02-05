Україна за темпами поширення раку займає друге місце в Європі

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила у Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями - голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.

За її словами, проблема онкологічних захворювань є надзвичайно актуальною для нашої країни.

«З року в рік в Україні захворюваність на рак збільшується. Якщо в 1990 році в Україні перебувало на обліку у зв'язку з діагностованим раком 670 тис. людей, то сьогодні їх кількість вже перевищує 1 млн. (у 2011 р. на обліку перебувало 1 млн. 15 тис. осіб). За останні 5 років рівень захворюваності на рак в Україні збільшився з 333 до 349 на 100 тис. населення», - сказала Т.Бахтєєва.

Посилаючись на прогнози експертів, народний депутат зазначила, що рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні до 2020 року може збільшитися до 370 на 100 тисяч населення.

«На сьогодні в Україні щодня діагностується 442 нових випадку раку, або 18 – щогодини. Щодня вмирають від раку 239 чоловік, або 10 – щогодини. Рак як причина смерті займає 2 місце в структурі смертності населення нашої країни після серцево-судинних захворювань», - сказала Т.Бахтєєва.

Вона також акцентувала, що щорічно в нашій країні реєструється близько 1 тис. нових випадків онкозахворювань у дітей.

«Сьогодні на обліку в онкологічних медичних установах перебуває близько 5 тис. дітей віком до 18 років, і багато з них потребують складних операцій, у тому числі і таких, які поки що, на жаль, не роблять в Україні. При цьому кожна четверта дитина в нашій країні вмирає від злоякісних пухлин протягом першого року після встановлення діагнозу», - повідомила Т.Бахтєєва.