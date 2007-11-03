У лікарнях Дніпропетровська залишаються 13 постраждалих від вибуху газу

У медичних закладах Дніпропетровська продовжують лікування 13 осіб з числа постраждалих під час вибуху газу, в тому числі двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, тривають роботи з розбору, демонтажу та вивезенню зруйнованих конструкцій 3-го під`їзду 10-поверхового 4-під`їзного житлового будинку по вул. Мандриківській, 127, де 13 жовтня стався вибух побутового газу. Продовжується вивезення особистого майна мешканців 1, 2 та 4 під`їздів. Розібрано близько 35,9 % конструкцій 3-го під`їзду (демонтовано 100 % 10-го, 9-го, 8-го, 7-го, 6-го та 5-го поверхів). З місця події вивезено 339 самоскиди з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 3 тис. 390 тонн. До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 89 чол. та 19 од. спеціальної та інженерної техніки.

Для забезпечення безпеки будівельників під час проведення робіт від МНС залучено 40 чол. особового складу та 7 од. техніки.