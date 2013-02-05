У Криму на шосе зійшла снігова лавина

Як повідомляє прес-служба кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, лавина об'ємом 250 кубометрів зійшла сьогодні, 5 лютого, на 50 км Бахчисарайського шосе. Збитків не завдано, жертв і постраждалих немає.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин на високогір'ї Криму та в Карпатах і просить громадян утриматися від походів у гори.