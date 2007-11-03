Знайшли викрадену дочку чемпіонки Європи з плавання Світлани Бондаренко

Міліція знайшла і повернула в сім`ю викрадену дочку чемпіонки Європи з плавання Світлани БОНДАРЕНКО. Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердили в центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області. "Дійсно, у п`ятницю місцезнаходження 15-річної Юлії БОНДАРЕНКО було встановлене, і на даний момент дівчинку співробітники міліції вже повернули в сім`ю", - повідомили в ЦГЗ. За неофіційними даними, дочка С.БОНДАРЕНКО була знайдена в одному з населених пунктів Криму.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2007 р. до Шевченківського райвідділу міліції звернулася відома запорізька спортсменка С.БОНДАРЕНКО із заявою про зникнення її неповнолітньої дочки Юлії. 1 листопада прокуратура Запорізької області у зв`язку зі зникненням Ю.БОНДАРЕНКО порушила кримінальну справу за 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини). Справа була порушена за фактом скоєння злочину, проте і С.БОНДАРЕНКО і неофіційно правоохоронці стверджували, що до скоєння злочину причетний бізнесмен Валер`ян ГОРБАЧОВ, який страждає на психічне захворювання, уродженець Грузії, засновник громадської правозахисної організації "Легіон свободи", який в 2003 р. вже фігурував у кримінальній справі про викрадання людини.