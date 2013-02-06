Митрополит УПЦ: для церкви не проблема перейти на українську мову

23:43, 06 лютого 2013
Суспільство
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Українська православна церква (Московського Патріархату) має намір направляти священиків до країн, де проживає багато українців.

Митрополит Антоній, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, глава УГКЦ Святослав під час зустрічі у Президента України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший вікарій Київської Митрополії, постійний член Священного Синоду УПЦ, керуючий справами УПЦ, ректор київських Духовних Академії і Семінарії митрополит Бориспільський Антоній повідомив сьогодні на прес-конференції в московському Храмі Христа Спасителя за підсумками архієрейського Собору.

«У сучасних умовах близько 7 млн. українців перебуває за кордоном, і їм також потрібно надати можливість духовної допомоги. Ми якраз зверталися до архієрейського Собору, щоб розробити гнучкіший і простіший механізм, щоб УПЦ могла направляти туди священнослужителів», - сказав він.

Як приклад митрополит Антоній назвав Італію, де вже в декількох храмах правлять служби православні священики з України.

«У Мілані, наприклад, орендується храм, який входить до юрисдикції РПЦ. Але оскільки там більшість прихожан українці, то і священик направляється з України», - сказав митрополит Антоній.

При цьому він додав, що священики з України направляються у храми на великі свята - Різдво, Великдень.

Крім того, за словами митрополита, сферою уваги УПЦ (МП) є також українська діаспора в Північній Америці.

«Якщо брати нашу діаспору, то найбільша кількість наших співвітчизників – у США і Канаді. І тому навіть єпископ, який служить у парафіях УПЦ в Канаді, традиційно направляється з України», - зазначив він.

«Питання не релігійного, а культурного спрямування. Адже дуже важливо, коли священик може, наприклад, прийняти сповідь у людини, яка спілкується українською мовою», - пояснив митрополит.

При цьому він зазначив, що згідно з прийнятими ще в 1990-х роках нормами «якщо 2/3 парафіян хочуть службу українською або іншою мовою – жодних питань не виникне». «У наших парафіях, навіть на території України, є парафії, де служби ведуться угорською, румунською, церковнославянскою і українською мовами. Питання вибору мови богослужіння - не проблемне для церковної свідомості», - сказав митрополит Антоній.

Він додав, що на українську мову богослужінь в основному перейшли парафії на Волині, але є такі і в Києві.

Як говориться в доповіді митрополита Київського і всієї України Владимира на архієрейському Соборі, яку зачитував Антоній, актуальність присутності священиків УПЦ (МП) за кордоном викликана також роботою там греко-католицьких церковних структур.

«Нерідко православні українці, опиняючись за кордоном у прагненні зберегти свою національну і культурну ідентичність починають відвідувати греко-католицькі храми», - зазначається в документі. Також останнім часом спостерігаються спроби УПЦ КП організувати свої парафії в діаспорі.

«Все це не може не викликати у нас хвилювання. Ми повинні замислитися над розробкою ефективнішого механізму пастирської опіки українців у діаспорі», вважають в УПЦ МП.

2-5 лютого 2013 року в Москві відбувся архієрейський Собор Російської православної церкви. Для участі в ньому до столиці РФ прибули представники з 247 єпархій: Росії, України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану, Естонії, а також єпархій, що знаходяться в далекому зарубіжжі. Українську православну церкву представляв 71 митрополит з 73-х, що входять до складу Собору.

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