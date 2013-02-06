Митрополит УПЦ: для церкви не проблема перейти на українську мову

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший вікарій Київської Митрополії, постійний член Священного Синоду УПЦ, керуючий справами УПЦ, ректор київських Духовних Академії і Семінарії митрополит Бориспільський Антоній повідомив сьогодні на прес-конференції в московському Храмі Христа Спасителя за підсумками архієрейського Собору.

«У сучасних умовах близько 7 млн. українців перебуває за кордоном, і їм також потрібно надати можливість духовної допомоги. Ми якраз зверталися до архієрейського Собору, щоб розробити гнучкіший і простіший механізм, щоб УПЦ могла направляти туди священнослужителів», - сказав він.

Як приклад митрополит Антоній назвав Італію, де вже в декількох храмах правлять служби православні священики з України.

«У Мілані, наприклад, орендується храм, який входить до юрисдикції РПЦ. Але оскільки там більшість прихожан українці, то і священик направляється з України», - сказав митрополит Антоній.

При цьому він додав, що священики з України направляються у храми на великі свята - Різдво, Великдень.

Крім того, за словами митрополита, сферою уваги УПЦ (МП) є також українська діаспора в Північній Америці.

«Якщо брати нашу діаспору, то найбільша кількість наших співвітчизників – у США і Канаді. І тому навіть єпископ, який служить у парафіях УПЦ в Канаді, традиційно направляється з України», - зазначив він.

«Питання не релігійного, а культурного спрямування. Адже дуже важливо, коли священик може, наприклад, прийняти сповідь у людини, яка спілкується українською мовою», - пояснив митрополит.

При цьому він зазначив, що згідно з прийнятими ще в 1990-х роках нормами «якщо 2/3 парафіян хочуть службу українською або іншою мовою – жодних питань не виникне». «У наших парафіях, навіть на території України, є парафії, де служби ведуться угорською, румунською, церковнославянскою і українською мовами. Питання вибору мови богослужіння - не проблемне для церковної свідомості», - сказав митрополит Антоній.

Він додав, що на українську мову богослужінь в основному перейшли парафії на Волині, але є такі і в Києві.

Як говориться в доповіді митрополита Київського і всієї України Владимира на архієрейському Соборі, яку зачитував Антоній, актуальність присутності священиків УПЦ (МП) за кордоном викликана також роботою там греко-католицьких церковних структур.

«Нерідко православні українці, опиняючись за кордоном у прагненні зберегти свою національну і культурну ідентичність починають відвідувати греко-католицькі храми», - зазначається в документі. Також останнім часом спостерігаються спроби УПЦ КП організувати свої парафії в діаспорі.

«Все це не може не викликати у нас хвилювання. Ми повинні замислитися над розробкою ефективнішого механізму пастирської опіки українців у діаспорі», вважають в УПЦ МП.

2-5 лютого 2013 року в Москві відбувся архієрейський Собор Російської православної церкви. Для участі в ньому до столиці РФ прибули представники з 247 єпархій: Росії, України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану, Естонії, а також єпархій, що знаходяться в далекому зарубіжжі. Українську православну церкву представляв 71 митрополит з 73-х, що входять до складу Собору.