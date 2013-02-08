Астероїд через тиждень наблизиться до Землі на рекордно близьку відстань

Як повідомляєІТАР-ТАСС, про це сказав керівник програми НАСА зі спостереження за об'єктами у навколоземному просторі Ліндлі Джонсон.

Це відстань приблизно у 10 разів менша за відстані до Місяця і ближча, ніж "пояс" супутників, які перебувають на геостаціонарній орбіті. "Проте його траєкторія добре вивчена, і можна сказати, що у нього немає жодних шансів зіткнутися із Землею", - підкреслив представник космічного відомства США.

Якби зіткнення і було, вважають американські учені, то на Землі сталася б катастрофа "регіонального масштабу".

Маса астероїда 2012DA14, відкритого рік тому іспанськими астрономами, становить 130 тис. тонн, а швидкість руху - 28,1 тис. км на годину, або 7,82 км на секунду. У разі падіння на поверхню планети він викликав би такі самі руйнування, як знаменитий Тунгуський метеорит або ядерна бомба потужністю 2,5 мегатонни.

За розрахунками НАСА, астероїд максимально наблизиться до Землі 15 лютого о 14-й годині 24 хвилини за часом східного узбережжя США. В цей час він перебуватиме приблизно над індонезійським островом Суматра у східній частині Індійського океану.

У цілому астероїди схожого розміру наближаються на таку саму відстань до Землі приблизно кожні 40 років. Учені вважають, що катастрофи в результаті їх падіння на поверхню планети відбуваються в середньому раз у 1200 років.