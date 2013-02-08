У Польщі затримали ще п’ятьох українських нелегалів

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Надобжанського відділу прикордонної служби.

"Більшість затриманих перебували у Польщі нелегально, без документів, які вимагає чинне законодавство. Проти іноземців розпочато процедури, які передбачають їх видворення з польської території", - зазначили прикордонники.

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Як повідомляв УНІАН, з початку цього тижня польські прикордонники повідомляли про затримання 23 громадян України за нелегальне перебування у Польщі.

Довідка УНІАН. Українці отримують найбільше польських віз серед усіх іноземців та також найчастіше затримуються за порушення правил перебування у Польщі, оскільки нерідко використовують видані їм візи неправомірно: працюють не на того працедавця, який оформив заявку на роботу, використовують робочу чи бізнес-візу виключно у туристичних цілях, чи намагаються з польськими візами виїхати до інших держав Шенгенської зони, в яку Польща входить з кінця 2007 року.