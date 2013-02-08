Сорос: ЄС загрожує повторення долі СРСР
ЄС загрожує повторення долі СРСР, коли помилкова економічна політика привела Радянський союз до неминучого краху, незважаючи на те, що протягом 70 років підтримувала його існування.
Про це заявив сьогодні американський фінансист Джордж Сорос, повідомляє ІТАР-ТАРС.
"Я у вищій мірі стурбований тим, що євро здатний зруйнувати Євросоюз. Існує реальна загроза, яка полягає в тому, що запропоноване рішення фінансових труднощів єврозони створює глибоку політичну проблему", - підкреслив він в інтерв'ю голландському телебаченню.
За словами Сороса, нинішні спроби керівництва єврозони зберегти єдину європейську валюту ведуть до посилення політичних і соціальних проблем Євросоюзу, які в підсумку загрожують знищити його.
На питання про те, що необхідно зробити, щоб не допустити краху єврозони, Сорос відповів: "Німеччина повинна зрозуміти, що політика, яку вона проводить в зоні євро / курс на жорстку економію / є контрпродуктивною". "Ця політика не принесе успіху", - підкреслив фінансист.