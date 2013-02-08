Сорос: ЄС загрожує повторення долі СРСР

Про це заявив сьогодні американський фінансист Джордж Сорос, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Я у вищій мірі стурбований тим, що євро здатний зруйнувати Євросоюз. Існує реальна загроза, яка полягає в тому, що запропоноване рішення фінансових труднощів єврозони створює глибоку політичну проблему", - підкреслив він в інтерв'ю голландському телебаченню.

За словами Сороса, нинішні спроби керівництва єврозони зберегти єдину європейську валюту ведуть до посилення політичних і соціальних проблем Євросоюзу, які в підсумку загрожують знищити його.

На питання про те, що необхідно зробити, щоб не допустити краху єврозони, Сорос відповів: "Німеччина повинна зрозуміти, що політика, яку вона проводить в зоні євро / курс на жорстку економію / є контрпродуктивною". "Ця політика не принесе успіху", - підкреслив фінансист.