Уже 35 людей постраждали від укусів рудого пса в Полтаві

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.

За даними відомства, до травматологічного відділення 1-ої міської лікарні станом на 19.00 8 лютого звернулося 35 осіб, з них 8 дітей, які напередодні постраждали від укусів собаки.

Пошуки собаки продовжуються. До вилову залучено працівників управління ветеринарної медицини Полтави, співробітників обласного управління МНС, міліціонерів і комунальників.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого о 18.30 служба МНС у Полтаві одержала повідомлення з лікарні про те, що до них звернулася велика кількість людей, які постраждали від укусів собаки. Станом на 8 лютого за медичною допомогою звернулося 28 осіб, що постраждали від укусів, з них 7 дітей. Собака нападає на людей у Київському районі міста, а саме в районі 25-ої школи, вулиць Нечуй-Левицького, Шевченка, Коцюбинського, Тимірязева.