”Еліта-Центр”: Омельченко знову показав пальцем на Черновецького

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє про затягування слідства афери «Еліта-центр». Про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.За словами мера, справа розслідується повільно, а останні 7-8 днів вона просто гальмується. О.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив припущення, що це робиться через вибори – щоб не оголошувати результати розслідування до виборів. Хоча слідство вже близьке до звершення. При цьому він нагадав, що слідство веде столична міліція, яку очолює Віталій ЯРЕМА (начальник Головного управління МВС у місті Києві В.ЯРЕМА балотується до Київради за списком блоку «Наша Україна» - УНІАН).

О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що звертався щодо затягування справи до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, секретаря РНБОУ Анатолія КІНАХА.

Мер заявив, що афера готувалася півтора року і була ретельно спланована людьми, які отримали підроблені документи, завели сім’ї в Україні. За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, головним організатором афери був «пан ВОЛКОНСЬКИЙ».

О.ОМЕЛЬЧЕНКО торкнувся схеми проходження грошей «Еліта-Центр»: у верхівці піраміди, за його даними, стояв банк «Демарк», також кошти проходили через дочірнє підприємство «Демарку». Серед банків, через які проходили кошти, О.ОМЕЛЬЧЕНКО назвав і такі банки як «Комерцбанк» та «Укргазбанк». Але. За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, «левова доля» коштів проходила через «Правекс-банк», який «взяв на себе відповідальність. Створив два товариства і через них обналічував кошти». За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, значні суми коштів уже виведені за кордон, водночас, основний обсяг коштів перебуває на арештованих рахунках в Україні. Однак суму, яка знаходиться на арештованих рахунках, О.ОМЕЛЬЧЕНКО не назвав.

Інші банки, сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, яких загалом 5, оперували меншими сумами. При цьому мер на уточнююче запитання підтвердив інформацію, що до «Правекс-банку» має безпосереднє відношення народний депутат України, кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (фракція «Наша Україна») і в банку працюють його родичі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті будівельної афери компанії «Еліта-Центр», за даними Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКО, на 20 лютого був зареєстрований 1 тис. 271 потерпілий. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні і ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже спростовував інформацію про причетність “Правекс-банку” до афери “Еліта-Центр”. 9 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Головне управління МВС України в м. Києві підтвердило, що посадові особи АКБ “Правекс-Банк” і віце-президент цього банку Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не причетні до діяльності компанії “Еліта-Центр”.