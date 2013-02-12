Місія МВФ поки не вирішила, чи давати Україні кредит

Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, завершила переговори з представниками органів влади в Україні і продовжить вивчати питання щодо можливості надання Україні кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

За його словами, сьогодні М.Азаров провів зустріч з представниками місії, які відзначили прогрес у переговорному процесі.

“Представники місії відзначили помітний прогрес в обговоренні питань. Зараз місія у Вашингтоні продовжить роботу на технічному рівні і готуватиме наступний раунд переговорів”, - сказав В.Лук’яненко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленостей з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою очікує одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.