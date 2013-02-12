Суд випустив заступника мера Мелітополя під заставу у 172 тисячі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідне рішення вчора, 11 лютого, ввечері виніс Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя, в якому розглядалося питання про обрання запобіжного заходу для заступника мера на період досудового кримінального провадження.

«11 лютого за клопотанням прокуратури Запорізької області Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс рішення: застосувати до заступника мера Мелітополя запобіжний захід у вигляді застави в сумі 172 тис. грн», - повідомили в прес-службі.

За даними прокуратури, питання про усунення заступника міської голови з посади на період здійснення провадження, в ході цього судового засідання не розглядалося. «Розгляд питання про усунення заступника мера з посади суд переніс», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прокуратура Запорізької області висунула мерові Мелітополя і його заступникові повідомлення про підозру в отриманні хабарів і скоєнні посадових злочинів.

Зокрема, мерові Мелітополя інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.4 ст. 358 КК України (використання свідомо підроблених документів), ч.4. ст.368 КК України (отримання хабара посадовцем, що займає особливо відповідальне становище та в особливо великих розмірах), ч.2 ст.209 (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання і протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч.1.ст366 КК України (посадова підробка), а також за ч.1.ст.384 КК України (свідомо неправдиві свідчення під час проведення досудового слідства).

Суд Орджонікідзевського району Запоріжжя усунув з посади мера Мелітополя й обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн. грн, в разі несплати яких в установленому порядку запобіжний захід буде замінено на тримання під вартою.

За даними прокуратури, «на сьогодні правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні документи, що дають підстави підозрювати чиновників у незаконному отриманні близько 1 млн. грн».

Раніше - 19 листопада 2012 року на території АРК правоохоронними органами було затримано іншого заступника мера Мелітополя, щодо якого прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ст. 368 ч.2 КК України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, що займає відповідальне становище, пов'язане з вимаганням хабара). За тиждень до цього правоохоронці затримали начальника КП мелітопольської міськради «Мелітопольський асфальтобетонний завод» з 18 тис. грн які, він, за його словами, повинен був передати цьому заступникові мера.