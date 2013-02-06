До мера Мелітополя і його заступника нагрянули з обшуком

Співробітники прокуратури Запорізької області і управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС у Запорізькій області провели обшуки і вилучення документів у кабінеті мера Мелітополя Сергія Вальтера і його заступника Олексія Козлова, а також за місцем проживання цих чиновників.

Про це повідомили УНІАН у керівництві прокуратури в Запорізькій області.

«Санкціоновані обшуки у даних посадових осіб Мелітопольського міськвиконкому проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання хабара посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище), порушеної раніше після встановлення фактів здирництва представниками мерії коштів у підприємців, які здійснюють пасажироперевезення у м. Мелітополь», - сказали в прокуратурі.

За словами співбесідника агентства, обшуки проводилися 5 і 6 лютого з метою вилучення документації підприємств і фондів, через які, згідно з оперативною інформацією, «відмивалися» кошти, які вимагали представники влади у підприємців Мелітополя.

У прокуратурі також відзначили, що посадові особи, у яких проводилися обшуки і вилучалися документи, на сьогодні не затримані, але запрошені для показань.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2012 р. у Криму правоохоронними органами було затримано заступника мера Мелітополя, який вимагав і одержував хабарі від пасажироперевізників міста за дозвіл працювати на міських маршрутах і захист від результатів перевірок.

Прокуратурою Запорізької області стосовно посадової особи було порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 КК України – «Отримання хабара у великому розмірі або посадовою особою, яка обіймає відповідальне становище, пов'язане зі здирництвом хабара». Тижнем раніше правоохоронці затримали начальника мелітопольського комунального підприємства з 18 тис. грн які, він, за його словами, мав передати заступнику мера, затриманому у Криму.