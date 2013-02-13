Ватикан підтвердив, що Папі робили операцію на серці
01:44, 13 лютого 2013Суспільство
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Ватикан підтвердив, що Папа Римський Бенедикт XVI, який оголосив про свою відставку, протягом багатьох років мав кардіостимулятор.
Однак, як стверджує прес-секретар Ватикану Федеріко Ломбарді, причиною зречення папи не була якась конкретна хвороба.
Він також зазначив, що останнім публічним виступом Бенедикта XVI стане його остання меса на площі Святого Петра в Римі 27 лютого. Після зречення понтифік не відіграватиме ніякої ролі в управлінні католицькою церквою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що менше трьох місяців тому Папа переніс операцію. Ф.Ломбарді підтвердив цю інформацію, додавши, що мала місце штатна заміна батареї кардіостимулятора, уточнює РосБізнесКонсалтинг.
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