Ватикан підтвердив, що Папі робили операцію на серці

Однак, як стверджує прес-секретар Ватикану Федеріко Ломбарді, причиною зречення папи не була якась конкретна хвороба.

Він також зазначив, що останнім публічним виступом Бенедикта XVI стане його остання меса на площі Святого Петра в Римі 27 лютого. Після зречення понтифік не відіграватиме ніякої ролі в управлінні католицькою церквою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що менше трьох місяців тому Папа переніс операцію. Ф.Ломбарді підтвердив цю інформацію, додавши, що мала місце штатна заміна батареї кардіостимулятора, уточнює РосБізнесКонсалтинг.