Названо найпопулярніше місце роботи українських менеджерів

Таку думку висловив старший економіст CASE Україна, старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський, коментуючи результати дослідження «Найбільш шановані роботодавці України-2012», проведеного Міжнародним кадровим порталом HeadHunter.

Згідно з результатами дослідження, більшість клієнтів рекрутингових агентств шукають роботу менеджерів і фахівців середньої і вищої ланки. При цьому більше половини (57%) учасників дослідників відзначили, що вважають важливою роль першої особи компанії для формування своєї думки про неї.

«Компанії з ім'ям залучають здібних людей великими зарплатами. Але працювати у фірмі, яка високо котирується на ринку праці, не тільки вигідно економічно. Це ще і престижно, адже імідж відомого роботодавця виступає додатковим бонусом при працевлаштуванні на іншому місці, якщо людина має намір вибудовувати свою кар'єру », - пояснив Володимир Дубровський.

Експерт також відзначив, що в першій десятці найбільш привабливих роботодавців України домінує приватний бізнес: СКМ, «Метінвест», телеканали «Інтер», 1 +1, ICTV, Новий канал, компанії «Чумак», «Рошен», IDS Group Ukraine, і фармацевтична фірма «Дарниця».

«Приватний бізнес більш гнучко реагує на зміни в економіці. Тому на ринках з великим попитом на робочу силу підготовленому фахівцеві легше отримати пристойну винагороду за свою працю відповідно професійною кваліфікацією. Адже якщо роботодавець цінує працю, то це в першу чергу відображається на cтатках його працівників. Наприклад, в СКМ люди шукають працевлаштування на управлінських посадах. Професія менеджера підприємства вимагає більшої кількості якостей, ніж праця касира в супермаркеті, тому і розкид по зарплатах відповідний.

А там, де на ринку панує єдиний роботодавець в особі держави, конкуренція відсутня як така. І навіть високоосвічені й талановиті люди не можуть отримати зарплати, яка відповідала б їхнім професійним якостям. У такому положенні сьогодні знаходяться, наприклад, переважна більшість вчителів », - зазначив Володимир Дубровський.

Нагадаємо, в минулому році компанія Ernst & Young назвала СКМ одним з кращих роботодавців України за підсумками дослідження ринку праці, проведеного на основі опитування здобувачів робочих місць. Іншими компаніями, зазначеними в дослідженні, стали Coca-Cola, Google, JTI, Kraft Foods Ukraine, «Київстар», Microsoft Ukraine, «Нестле Україна», P & G Ukraine.